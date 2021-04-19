Сборная России по фигурному катанию прилетела в Москву после победы на командном ЧМ

Сборная России по фигурному катанию прилетела в Москву после победы на командном чемпионате мира, который проходил в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

За сборную России на командном чемпионате выступили Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева (женское одиночное катание), Михаил Коляда, Евгений Семененко (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина, Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Национальная команда одержала убедительную победу, опередив США на 15 баллов, а Японию — на 18.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Осака, Япония.

Итоговое положение

1. Россия — 125 баллов.

2. США — 110.

3. Япония — 107.

4. Италия— 72.

5. Франция — 67.

6. Канада — 57.

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