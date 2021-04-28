Тиффани Загорски показала фото с Алиной Загитовой, «которую никто раньше не видел»

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой. Загорски выполнила просьбу подписчика, попросившего показать фотографию с Загитовой, которую никто раньше не видел.
Фото: https://www.instagram.com/tiffytaz/?hl=ru
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.
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