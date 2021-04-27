«Красота невероятная!» Подписчики оценили фото Алины Загитовой без макияжа
В «инстаграме» команды олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой появилась фотография фигуристки, на которой она предстала без макияжа.
«Красота наша», — отмечается в подписи к фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» teamzagitova.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Красота невероятная, без грамма косметики!»
«Без макияжа ещё чудеснее!»
«Такая нежная Алинка. А румянец какой».
«Сплошное очарование! Какое ясное, холёное лицо, просто чудо».
«Какая чудесная фотография без накладных ресниц и макияжа. Настоящая Алина, милая и добрая девушка!»
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