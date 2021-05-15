Медведева и Энберт выступят в паре в ледовом шоу Авербуха

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт сообщил, что выступит в паре с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой в ледовом спектакле «Анна Каренина» продюсера Ильи Авербуха.



«Женя — суперспециалист в фигурном катании, когда мы узнали, что в шоу у нас будут совместные номера, мы с ней решили, что хотим порадовать болельщиков чем-то интересным и красивым, а поэтому надо не дожидаться официальных репетиций, начинать работать как можно скорее. Нам обоим интересно покататься в паре и продемонстрировать именно парное катание на льду. Мы готовим эффектные верхние поддержки, параллельные вращения, которые тоже планируем выучить.



Что касается других сложных парных элементов, то будем действовать по ситуации. Женя сейчас только знакомится с парным катанием, я, конечно, рассказал ей, как делаются выбросы и подкрутки, но самое важное всё-таки — это не травмировать наш бриллиант российского фигурного катания. При этом всё должно быть захватывающе. Мы очень хотим этого добиться», — приводит слова Энберта «Р-Спорт».

Медведева примет участие в новом ледовом шоу Авербуха «Анна Каренина»