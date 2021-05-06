Медведева примет участие в новом ледовом шоу Авербуха «Анна Каренина»
Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева примет участие в ледовом шоу призёра Олимпийских игр, хореографа и продюсера Ильи Авербуха «Анна Каренина». Об этом сообщается на странице ледового шоу в «Инстаграме».
Евгения исполнит роль Кити Щербацкой. Помимо Медведевой в шоу примут участие бронзовые медалисты ванкуверской Олимпиады 2010 года в танцах на льду Оксана Домнина и Максим Шабалин (Анна Каренина и Алексей Каренин), чемпионы мира Мария Петрова и Алексей Тихонов (Долли и Стива Облонские), олимпийский чемпион Роман Костомаров (Алексей Вронский) и серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт (Константин Левин).
Премьера ледового шоу Авербуха состоится 9 июля в Сочи.
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