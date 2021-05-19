Фигуристка Степанова показала романтическое фото в купальнике рядом с мужчиной
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Неоднократный призёр чемпионатов Европы, чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» фотографию, сделанную на отдыхе. Спортсменка, одетая в купальник, стоит у бассейна, в котором находится мужчина.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александры Степановой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки в «Инстаграме»:
«Шикарные».
«Супер, красавцы».
«Что это за мужчина?»
«Красавица! Фигура отпадная».
Александра Степанова и Иван Букин — чемпионы России 2021 года, неоднократные призёры чемпионатов Европы. На чемпионате мира 2021 года фигуристы заняли пятое место.
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