Фигуристка Степанова показала романтическое фото в купальнике рядом с мужчиной

Неоднократный призёр чемпионатов Европы, чемпионка России в танцах на льду Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, опубликовала на своей странице в социальной сети «Инстаграм» фотографию, сделанную на отдыхе. Спортсменка, одетая в купальник, стоит у бассейна, в котором находится мужчина.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александры Степановой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту спортсменки в «Инстаграме»:

«Шикарные».

«Супер, красавцы».

«Что это за мужчина?»

«Красавица! Фигура отпадная».

Александра Степанова и Иван Букин — чемпионы России 2021 года, неоднократные призёры чемпионатов Европы. На чемпионате мира 2021 года фигуристы заняли пятое место.