Виктория Синицина показала новые фотографии в красном халате

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала новые фотографии, сделанные в красном халате на природе.

«Утро доброе?» — подписала снимки спортсменка.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Синициной

Подписчики так оценили фотографии Виктории:

«Викуля, ты красавица».

«Вика, вы прекрасная и обаятельная».

«Ты выглядишь фантастически».

В 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла. Виктория и Никита в составе сборной России также победили на командном чемпионате мира.