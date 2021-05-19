Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Виктория Синицина показала новые фотографии в красном халате

Виктория Синицина показала новые фотографии в красном халате
Антон Шебика
Комментарии

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала новые фотографии, сделанные в красном халате на природе.

«Утро доброе?» — подписала снимки спортсменка.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Синициной

Подписчики так оценили фотографии Виктории:

«Викуля, ты красавица».
«Вика, вы прекрасная и обаятельная».
«Ты выглядишь фантастически».

В 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла. Виктория и Никита в составе сборной России также победили на командном чемпионате мира.

Новость по теме
«Странный пост на 9 мая». Подписчики оценили сообщение фигуристки Синициной в «Инстаграме»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021