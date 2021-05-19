Виктория Синицина показала новые фотографии в красном халате
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Чемпионка мира и Европы в танцах на льду российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала новые фотографии, сделанные в красном халате на природе.
«Утро доброе?» — подписала снимки спортсменка.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Синициной
Подписчики так оценили фотографии Виктории:
«Викуля, ты красавица».
«Вика, вы прекрасная и обаятельная».
«Ты выглядишь фантастически».
В 2021 году Синицина и Кацалапов стали чемпионами мира в танцах на льду. Они выиграли как ритмический, так и произвольный танец, обновив рекорд по сумме двух программ — 221,17 балла. Виктория и Никита в составе сборной России также победили на командном чемпионате мира.
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