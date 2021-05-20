Алексей Рогонов — Аделине Сотниковой: лети-лети! Главное — не залететь

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала короткое видео её проката с фигуристом Алексеем Рогоновым.

«Мастерство», — подписала видео Сотникова.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Аделины Сотниковой

Рогонов в комментарии к видео написал Аделине: «Лети-лети! Главное — не залететь».

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.

Рогонов в паре с Кристиной Астаховой стал бронзовым призёром чемпионата России 2012 года, чемпионом России среди юниоров 2009 года, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2009 года, вице-чемпионом Универсиады 2015 года.