Алексей Рогонов — Аделине Сотниковой: лети-лети! Главное — не залететь

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала короткое видео её проката с фигуристом Алексеем Рогоновым.
«Мастерство», — подписала видео Сотникова.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» Аделины Сотниковой
Рогонов в комментарии к видео написал Аделине: «Лети-лети! Главное — не залететь».
В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.
Рогонов в паре с Кристиной Астаховой стал бронзовым призёром чемпионата России 2012 года, чемпионом России среди юниоров 2009 года, серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров 2009 года, вице-чемпионом Универсиады 2015 года.
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