Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову

В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине из пистолета с сигнальными патронами. Об этом информирует РЕН ТВ.



По данным источника, пострадавшая вместе со своей знакомой пришла к специалисту с целью договориться о занятиях. Сообщается, что он встретил их в подъезде с оружием. Женщины поинтересовались у него, что это значит. После этого тренер выстрелил в голову одной из них. С чем связано нападение мужчины, пока неизвестно.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована. По имеющейся информации, она также работала тренером по фигурному катанию. О её состоянии пока нет никаких сведений.



Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.