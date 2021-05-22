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Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову

Тренер по фигурному катанию выстрелил женщине в голову
Виталий Весёлый
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В Москве тренер по фигурному катанию выстрелил в голову женщине из пистолета с сигнальными патронами. Об этом информирует РЕН ТВ.

По данным источника, пострадавшая вместе со своей знакомой пришла к специалисту с целью договориться о занятиях. Сообщается, что он встретил их в подъезде с оружием. Женщины поинтересовались у него, что это значит. После этого тренер выстрелил в голову одной из них. С чем связано нападение мужчины, пока неизвестно.

В настоящее время пострадавшая госпитализирована. По имеющейся информации, она также работала тренером по фигурному катанию. О её состоянии пока нет никаких сведений.

Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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