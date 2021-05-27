«Ура! Молодцы». Татьяна Тарасова поздравила Волосожар и Транькова с рождением сына

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила двукратных олимпийских чемпионов Татьяну Волосожар и Максима Транькова с прибавлением в семействе. Сегодня, 27 мая, Волосожар родила сына.

«Танюха, Максим, Анжелика — поздравляю с рождением сына! Ура! Молодцы», — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика. В паре с Максимом Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).