Татьяна Волосожар во второй раз стала мамой

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар во второй раз стала мамой. Спортсменка родила сына.

«Наша семья стала больше на 3 кг 950 г и выше на 55 см! Мой родной, мы все тебя так ждали! Спасибо любимому за то, что было так комфортно, спокойно и не страшно! Ощущение, что хочется обнять весь мир! Устали, но счастливы», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

Супругом Волосожар является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.

В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).