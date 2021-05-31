Алина Загитова прибыла на базу сборных команд России в Новогорск

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова прибыла в Новогорск, где располагается база сборных команд России по различным видам спорта. Ранее сообщалось, что Загитова не попала в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон — 2021/2022.

Соответствующее видео появилось в «инстаграме» команды Загитовой. На видео рядом с фигуристкой бежит её собака по кличке Шанти.

«Алина и Шанти в Новогорске!» — отмечается в подписи к видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» teamzagitova.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Алина борется, хоть и не кричит об этом на каждом шагу. Со своим организмом, руководством и т. д. Но давайте независимо от результата просто поддержим её! Наша умница».

«Будь здорова, наша чемпионка! Мы тебя любим!»

«То есть нам серьёзно пытаются доказать, что Алина не хочет выступать. А она едет вместо отдыха на море в Новогорск на сборы. Не верю, не верю, не верю… Алиночке плодотворных тренировок».