Фигурист Алексей Рогонов: для ачинских пацанов было зашкварно кататься на конёчках

Российский фигурист Алексей Рогонов, выступавший в парном катании с Кристиной Астаховой, в день своего 33-летия опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео дорожки шагов, исполненной под фрагмент ставшего мемом монолога «Идущий к реке».

Рогонов не участвовал в соревнованиях после Олимпийских игр в Пхёнчхане, так как его партнёрша Астахова завершила карьеру.

«Когда-то в школе, я скрывал от одноклассников, что хожу на каток. Только в 6-м классе ребята узнали, что я занимаюсь фигурным катанием. И то из местной газеты или телевидения, когда засветился в результатах каких-то региональных соревнований.



Для ачинских пацанов это было зашкварно кататься на конёчках, да ещё и в «обтяжечку»… Социум давил, и в 13 лет я чуть не поддался этому и не ушёл в бокс. Но самодисциплина и безмерное уважение к тренеру и надеждам близких не дали пойти на поводу модных трендов того времени.



Путь был долог, тернист и труден… но он продолжается! Сейчас, в свои 33, я ни на секунду ни о чем не жалею! Учимся понимать себя! Делиться с другими. И радоваться жизни в бесконечном вечном...» — подписал видео Рогонов.

Видео можно посмотреть на странице Алексея Рогонова в «Инстаграме».