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Анна Щербакова отсутствует на видео с тренировки группы Этери Тутберидзе в Новогорске

Анна Щербакова отсутствует на видео с тренировки группы Этери Тутберидзе в Новогорске
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Официальный ютуб-канал команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе представил ролик с предсезонных сборов группы в учебно-тренировочном центре в Новогорске.

Под руководством тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и хореографа Даниила Глейхенгауза в Новогорске к грядущему олимпийскому сезону готовятся российские фигуристки Софья Акатьева, Алина Загитова, Майя Хромых, Дарья Усачёва, Камила Валиева, Александра Трусова, Алёна Косторная, спортивная пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов и другие фигуристы. Чемпионка мира-2021 и трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова на видео не появилась.

Занятия проводятся по общей физической подготовке, хореографии, а также выполняются тренировки на льду.

Видео можно посмотреть на канале Team Tutberidze Official.

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