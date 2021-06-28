Анна Щербакова отсутствует на видео с тренировки группы Этери Тутберидзе в Новогорске

Официальный ютуб-канал команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе представил ролик с предсезонных сборов группы в учебно-тренировочном центре в Новогорске.
Под руководством тренеров Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и хореографа Даниила Глейхенгауза в Новогорске к грядущему олимпийскому сезону готовятся российские фигуристки Софья Акатьева, Алина Загитова, Майя Хромых, Дарья Усачёва, Камила Валиева, Александра Трусова, Алёна Косторная, спортивная пара Евгения Тарасова – Владимир Морозов и другие фигуристы. Чемпионка мира-2021 и трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова на видео не появилась.
Занятия проводятся по общей физической подготовке, хореографии, а также выполняются тренировки на льду.
Видео можно посмотреть на канале Team Tutberidze Official.
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