Каток, где тренируются фигуристки группы Этери Тутберидзе, затопило. Видео

Последствия ливня в Москве испытали на себе и фигуристы группы Этери Тутберидзе, которые занимаются на катке «Хрустальный». Видео, снятое из-под крыши спортивного сооружения, опубликовано на странице группы Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

«В нашем любимом «Хрустальном» СПА-процедуры совмещаем с тренировочным процессом. #работаемдальше», — подписано видео.

В группе Тутберидзе занимаются пять из шести одиночниц, вошедших в основной состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022: Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых.

В некоторых районах Москвы 28 июня выпало до 70% месячной нормы осадков. Сильнее всего заливало Юго-Запад столицы, где и расположен «Хрустальный».