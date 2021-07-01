Татьяна Навка — Киркорову: Филипп, ты замечательный, чуткий и внимательный отец!

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка сообщила, что побывала на дне рождения Мартина Киркорова, сына известного певца Филиппа Киркорова.
«Вчера на дне рождения юного джентльмена Мартина Киркорова! Как всегда у Филиппа Киркорова был позитивный, хлебосольный и душевный вечер! Филипп, не устану повторять, что ты замечательный, чуткий и внимательный отец! И мне очень приятно, что дружим не только мы, но и наши дети! Уверена, что твой сын станет достойным продолжателем рода и найдёт своё уникальное и достойное место в жизни!» — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.
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