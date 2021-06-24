«Немножко пошалили». Татьяна Навка показала кадры с новой фотосессии
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала кадры и видео с новой фотосессии для журнала OK!
«Немножко пошалили. Для журнала ОK!» — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар в комментарии под постом Навки поставила эмодзи огня.
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России. После победы на Олимпиаде Турине Татьяна завершила карьеру.
Новость по темеОксана Баюл дала совет окружению Татьяны Навки
Комментарии
Рекомендуем вам
- 24 июня 2021
-
08:28
-
08:12
- 23 июня 2021
-
22:31
-
21:36
-
21:19
-
18:18
-
17:41
-
16:36
-
16:03
-
15:36
-
15:26
-
13:42
-
12:31
-
10:52
-
10:10
-
10:06
- 22 июня 2021
-
23:52
-
23:03
-
13:51
-
10:37
-
09:12
-
09:05
-
08:48
- 21 июня 2021
-
23:05
-
11:23
-
09:00
-
08:45
-
08:31
-
08:23
-
08:16
-
08:10
-
08:05
-
00:57
-
00:11
- 20 июня 2021
-
22:24
Партнерский контент
Рекомендуем вам