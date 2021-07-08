Илья Авербух ответил критикам Алины Загитовой и Евгении Медведевой

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух ответил на вопрос, что можно сказать критикам, которым не понравилось решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой не заявляться на этапы серии Гран-при в сезоне-2021/2022. Загитова в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, Медведева пропустила сезон-2020/2021 из-за проблем со спиной.

«Роль болельщиков в данной ситуации — оказывать поддержку, а не предъявлять претензии. Если есть претензии, то это не болельщики. Эти люди видят в любимом фигуристе игрушку, которая их развлекает, удовлетворяет их эго.

Истинные болельщики всегда благодарны за выдающиеся выступления, которые были и у Алины, и у Жени в спортивной карьере, и готовы поддерживать любые их начинания, будь то работа на телевидении, выступления в парном катании или вообще кардинально новая профессия. А те, кто хочет на потребу самим себе загонять их, — это не болельщики», — цитирует Авербуха «Лента.ру».