«В «Матрице» будем катать не Нео, а Морфеуса». Хореограф рассказал о программах Самарина

Хореограф-постановщик Никита Михайлов рассказал о программах программами серебряного призёра чемпионата Европы Александра Самарина на олимпийский сезон-2021/2022.

«Соблазна взять мощную вечную классику не было, так как Саша не про классику совсем. Он сам не чувствует классическую музыку в себе, поэтому ставить такое в олимпийский сезон, конечно, не рассматривалось.

В короткой программе, «Матрице», мы пошли немного другим путем. Будем катать не Нео, а Морфеуса. Кто смотрел трилогию, сразу поймёт нашу задумку.

В произвольной у нас история про первого человека, сотворённого богом, — Адама. Для этой программы я подбирал музыку уже именно под идею, чтобы раскрыть всю суть программы.

Я так давно работаю с Сашей, что на моих глазах он из юниора вырос во взрослого спортсмена. Это в любом случае уже огромный шаг вперед для любого фигуриста. Вообще наш вид спорта не стоит на месте, всегда нужно прибавлять. В России как нигде тебе постоянно дышат в спину, никто не хочет упускать свой шанс. Поэтому прогресс Самарина по всем параметрам неизбежен», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».