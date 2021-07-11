«В «Матрице» будем катать не Нео, а Морфеуса». Хореограф рассказал о программах Самарина

Хореограф-постановщик Никита Михайлов рассказал о программах программами серебряного призёра чемпионата Европы Александра Самарина на олимпийский сезон-2021/2022.
«Соблазна взять мощную вечную классику не было, так как Саша не про классику совсем. Он сам не чувствует классическую музыку в себе, поэтому ставить такое в олимпийский сезон, конечно, не рассматривалось.
В короткой программе, «Матрице», мы пошли немного другим путем. Будем катать не Нео, а Морфеуса. Кто смотрел трилогию, сразу поймёт нашу задумку.
В произвольной у нас история про первого человека, сотворённого богом, — Адама. Для этой программы я подбирал музыку уже именно под идею, чтобы раскрыть всю суть программы.
Я так давно работаю с Сашей, что на моих глазах он из юниора вырос во взрослого спортсмена. Это в любом случае уже огромный шаг вперед для любого фигуриста. Вообще наш вид спорта не стоит на месте, всегда нужно прибавлять. В России как нигде тебе постоянно дышат в спину, никто не хочет упускать свой шанс. Поэтому прогресс Самарина по всем параметрам неизбежен», — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».
- 11 июля 2021
-
00:08
- 10 июля 2021
-
22:33
-
22:20
-
19:30
-
18:28
-
17:05
-
14:46
-
14:31
-
13:06
-
12:32
-
09:22
- 9 июля 2021
-
23:07
-
22:17
-
20:29
-
19:48
-
18:47
-
14:44
-
09:19
-
09:04
-
08:26
-
08:20
- 8 июля 2021
-
20:12
-
18:14
-
17:10
-
15:02
-
11:15
-
10:50
-
10:12
-
10:02
-
09:58
-
09:53
-
09:02
-
08:26
- 7 июля 2021
-
18:21
-
15:45