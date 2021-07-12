Загитова дебютировала в шоу «Руслан и Людмила» и поблагодарила зрителей за поддержку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поблагодарила зрителей за поддержку во время дебютного выступления в ледовом шоу «Руслан и Людмила» в Сочи.
11 июля в спектакле участвовали сразу три Людмилы: Загитова, Аделина Сотникова и Татьяна Навка. Алине досталась сцена с балалайкой под мелодию песни «Калинка-Малинка».
«Я хочу поблагодарить всех зрителей, которые пришли сегодня на нашу сказку и поддержали меня. И, конечно, жду всех с 16 июля по 28 августа в Сочи Парк Арене на сказке «Руслан и Людмила», — написала Загитова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Алины Загитовой
Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Спортсменка не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/2022. Алина участвует в различных ледовых шоу.
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