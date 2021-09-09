Евгения Медведева объяснила, почему отказалась ехать на ОИ-2020 в Токио, хотя была послом

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, почему решила не ехать на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, несмотря на то что была послом олимпийской сборной России.
«Я бы не сказала, что мне не удалось поехать. Поездка бы состоялась, но я сама решила не ехать на эту Олимпиаду в качестве посла.
Не хотелось провоцировать разговоры, что приезжают неспортсмены. Эпидемиологическая обстановка и без того была сложной, и лишний риск для нашей сборной был ни к чему. А я в любом случае бы сидела без дела. Повторюсь, все медийные активности были отменены», — цитирует Медведеву «Спорт-экспресс».
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