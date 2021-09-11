Татьяна Тарасова — о контрольных прокатах: я в восторге. Все сделали огромный шаг вперёд

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от первого дня контрольных прокатов фигуристов сборной России в Челябинске.

«Весь день смотрела все программы. Я в восторге. Все сделали огромный шаг вперёд. Контрольные прокаты — одни из важных выступлений спортсменов в сезоне. И настоящая роскошь быть на этих прокатах и смотреть их. Спасибо Первому каналу за то, что даёт нам возможность присутствовать в Челябинске. Первые прокаты, первые программы, состояние каждого спортсмена — это очень важно. Сборная большая и прекрасная во всех видах.

Очень порадовали, никто не остался на том же уровне. Поздравляю всех тренеров, хореографов, спортсменов, которые показали класс. Все наши ребята выдающиеся. Жаль, что не было Ивана Букина с Александрой Степановой. Но из танцоров Кацалапов с Синициной, конечно, выделяются из всех. Наши парники Тарасова и Морозов понравились, мне кажется, и они, и Этери Георгиевна получают удовольствие от работы друг с другом. У них очень хорошая компания вокруг. Я работала с несколькими видами и могу сказать, что с парниками работать очень интересно. Мне это очень нравилось», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».