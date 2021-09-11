Фигуристка Валиева довела зрителей до слёз. И с лёгкостью обошла главных звёзд Тутберидзе

Трусова и Косторная не зря вернулись в «Хрустальный», а Щербакова ещё наберёт форму. Но тягаться с Камилой им будет очень трудно.

Самый важный сезон для фигуристок можно считать открытым! Лучшие одиночницы России наконец приоткрыли завесу тайн и представили короткие программы, с которыми будут сражаться за поездку на Олимпиаду.



Совпадение или нет, но лучше всех смотрелись вчерашние юниорки из группы Тутберидзе, а также Елизавета Туктамышева.

А вот лучшие фигуристки двух прошлых сезонов допускали серьёзные ошибки.



Хочется ошибиться, но пока кажется, что Трусовой, Щербаковой и Косторной придётся очень тяжело в борьбе за Олимпиаду.

Хромых готовит тройной аксель

Открытые прокаты сборной России — это настоящий праздник фигурного катания. Спортсменам не нужно работать на результат и напряжённо ждать оценок, а значит, можно наслаждаться катанием перед благодарной публикой. Несмотря на строгие ограничения, болельщики со всей России съехались в Челябинск, чтобы поддержать любимых фигуристок. Они разукрасили трибуны яркими баннерами, а каждое выступление встречали овациями. Как же все соскучились по фигурному катанию за эти четыре месяца межсезонья!



Большинство фигуристок держали интригу насчёт своих программ и физической подготовки вплоть до начала сезона. Так что в Челябинске зрителей ждало немало сюрпризов. Женские прокаты открывала юная ученица Тутберидзе Майя Хромых. Фигуристка оставила свою прошлогоднюю короткую программу под блюзовую песню «I'll Take Care of You». Постановка очень идёт Майе и раскрывает её сильные стороны. Хромых исполнила стандартный набор прыжков, но пообещала в скором времени удивить тройным акселем. Он у девушки как раз в разработке.



Не стала менять программу и Елизавета Нугуманова. Девушка усовершенствовала свою прошлогоднюю «Летучую мышь», в которой выглядит очень эффектно.

Щербакова не успела восстановиться после травмы

Одной из главных интриг межсезонья был вопрос о том, освоит ли Дарья Усачёва прыжки ультра-си. Но в короткой программе тройным акселем ученица Тутберидзе не порадовала. Зато поразила нежной и проникновенной программой под саундтрек из мюзикла «Величайший шоумен». Прекрасное скольжение и высокий уровень интерпретации пока и остаются главными козырями Даши. А уже после выхода со льда Усачёва последовала примеру Хромых и тоже анонсировала тройной аксель.

Софья Самодурова удивила неожиданным выбором музыки. В короткой программе чемпионка Европы катается под песню популярной певицы Дуа Липы «New Rules». Хоть прыжки у ученицы Мишина уже который сезон не идут, экспрессии и артистизма у неё не отнять.



Тепло встретили трибуны и возвращение Ксении Синицыной. Ученица Светланы Пановой вышла на каток в прекрасном платье и ввела зрителей в транс. «Колыбельная» Ксюши выглядела волшебно и утончённо. Добавить тройной аксель, который она до травмы уже демонстрировала на тренировках, и можно конкурировать даже с лидерами.

Парад главных фавориток сезона открывала Анна Щербакова. Последние годы чемпионка мира воплощала на льду нежные чувственные образы, которые ей прекрасно удавались. Казалось, в олимпийский сезон тренерский штаб не будет отказываться от сильной стороны Ани и вновь выберет для неё лирику. Но тема для короткой программы чемпионки мира приятно удивила.



Щербакова катается под восточную музыку и предстаёт перед зрителями повелительницей бури. Из-за злосчастной травмы пальца ноги, полученной в межсезонье, Аня не успела набрать оптимальную форму. В прокате она осталась без каскада, но бить тревогу пока рано. Щербакова всегда постепенно входит в сезон.

Косторная и Трусова преобразились, но не избавились от ошибок

Алёна Косторная наконец-то получила постановку мечты! В короткой программе чемпионка Европы выступает под страстный блюз. Ученица Тутберидзе невероятно хороша в новом для себя образе. Алёна катается очень грациозно и умело заигрывает со зрителями. А главное, она восстановила коронный тройной аксель. Прыжок идёт у Косторной пока что нестабильно, но главное, что он вообще есть. Алёна заметно преобразилась по сравнению с прошлым сезоном. Тутберидзе вернула фигуристке огонёк в глазах и прежний шарм. От Косторной было невозможно оторвать глаз!

Интересный и самобытный образ в «Хрустальном» выбрали и для Александры Трусовой. «Русская ракета» воплощает на льду мексиканскую художницу Фриду Кало. Чувственная, эмоциональная программа очень идёт Саше. Фигуристка здорово добавила в интерпретации за последние годы и доросла до серьёзных образов. При этом не отстаёт Трусова и в технике. На тренировке Саша уверенно штамповала по несколько тройных акселей. Но в прокате, увы, суперпрыжок ей в который раз не удался.

Уже после выступления Тутберидзе отметила, что Саша перекрутила его на четверть. Но ругать за это не стала. Этери Георгиевна мило общалась со своей ученицей. А «Русская ракета» выглядела очень счастливой. Видно, что возвращению Саши очень рады в «Хрустальном».

Валиева обошла главных звёзд Тутберидзе

Елизавета Туктамышева не изменяет своему стилю. В короткой программе ученица Мишина катает сексуальное танго «Oblivion». Императрица в отличной форме и готова бороться за Пекин! Абсолютно чистая программа с идеальным тройным акселем.

Главной фаворитке олимпийского сезона Камиле Валиевой решили оставить в короткой программе нежный воздушный образ. Постановка «In Memoriam», по сути, продолжение прошлогоднего «Шторма». По задумке Даниила Глейхенгауза, Камила — прекрасная девушка, которая гуляет по лугу, видит бабочку и начинает за ней путешествовать. Программа получилась трогательной. Как отметил Максим Траньков, своим катанием Валиева способна доводить до слёз. И многие зрители на трибунах арены в Челябинске действительно плакали – настолько проникновенно и искренне было катание этой хрупкой девочки.



Если же отставить в сторону эмоции, то Камила сохранила с прошлого сезона свой поразительный триксель с руками наверх. Фигуристка полностью оправдывает статус главной фаворитки Олимпиады. Если бы сегодня судьи выставляли оценки, то Валиева без вопросов заняла бы первое место. Камила с лёгкостью обошла главных звёзд Тутберидзе, которыми до сих пор остаются Щербакова, Трусова и Косторная.



Интересно, сможет ли завтра хоть кто-то тягаться с техничной, воздушной и голодной до побед Камилой?