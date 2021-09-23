Татьяна Тарасова: Трусова идёт в олимпийский сезон по абсолютному максимуму

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась об ошибках в прыжках российской фигуристки Александры Трусовой в начале сезона.
Трусова не сумела чисто откатать произвольную программу с пятью четверными прыжками на турнире в США, который выиграла.
«Давайте всё-таки начнём с того, что она — уникальная девочка, выдающаяся. Такой фигуристки в мире нет, никогда не было и не факт, что на нашем веку появится.
В фигурном катании падают даже те, кто вообще не делает сложных прыжков. Возьмите ведущих одиночников-мужчин: не каждый из них прыгнет в произвольной три четверных, а мы говорим о пяти. Конечно, надо понимать, что Саша идёт в олимпийский сезон по абсолютному максимуму. Мне кажется, как я уже сказала, что прыжки в её программе расположены очень удачно, а это главное. Значит, эту произвольную нужно просто накатать. Причём так, чтобы остальные соперницы, выходя на один лёд с Сашей, понимали, что могут бороться только за второе место», — приводит слова Тарасовой RT.
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