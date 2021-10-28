Российская фигуристка рассказала, как решилась перейти в сборную Грузии

Фигуристка Анастасия Губанова, ранее представлявшая Россию, рассказала, как приняла приглашение перейти в национальную команду Грузии.

«Всё началось весной 2020 года, когда мы сидели дома на карантине. Глава грузинской федерации фигурного катания Мариам Гиоргобиани позвонила моему тренеру и предложила, чтобы я выступала за её страну. Евгений Владимирович (Рукавицын. — Прим. «Чемпионата») сразу рассказал мне о приглашении, и я согласилась.

Потом мы начали решать организационные вопросы, оформлять документы. Я получила второе гражданство. Решили не афишировать этот процесс — я просто молча работала. А перед началом сезона с удовольствием объявила, что теперь выступаю в новом качестве.

Конечно, я вижу, какая в России конкуренция. В последние годы было тяжело, когда мои выступления ограничивались локальными турнирами. Я всё равно продолжала кататься, потому что хотела себя показать. Бросать спорт не планировала, но с мотивацией порой было трудно», — приводит слова спортсменки «Матч ТВ».

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