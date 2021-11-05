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Щербакова: я очень довольна прошлым сезоном, но сейчас о нём не думаю

Щербакова: я очень довольна прошлым сезоном, но сейчас о нём не думаю
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Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о своих впечатлениях от нового сезона.

«Я очень довольна прошлым сезоном. Но в этом сезоне я не думаю о прошлом: всё новое, новый сезон, новые соревнования, это не нервирует меня, это просто есть.

В России столько хороших фигуристов, каждый год нужно завоёвывать себе место, на каждом соревновании нужно что-то доказывать. Я на том же месте, где и все остальные, и соревнования покажут, где кто находится», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Екатерина Ефимова.

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