Коляда — о выступлении на этапе Гран-при в Турине: не знаю, почему, но атмосфера домашняя

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Турине (Италия). Получив от судей оценку 92,30 балла, он стал промежуточным лидером соревнований.
«Радует, что наконец-то получился каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Да, было падение с четверного тулупа. По ощущениям, ехалось хорошо, лёд прекрасный, атмосфера домашняя — не знаю, почему. Мне понравилось здесь кататься», — сказал Коляда во время онлайн-общения со СМИ.
Напомним, от России на третьем этапе Гран-при участвуют:
Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.
Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.
Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.
- 5 ноября 2021
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