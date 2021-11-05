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Коляда — о выступлении на этапе Гран-при в Турине: не знаю, почему, но атмосфера домашняя

Коляда — о выступлении на этапе Гран-при в Турине: не знаю, почему, но атмосфера домашняя
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Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Турине (Италия). Получив от судей оценку 92,30 балла, он стал промежуточным лидером соревнований.

«Радует, что наконец-то получился каскад четверной сальхов — тройной тулуп. Да, было падение с четверного тулупа. По ощущениям, ехалось хорошо, лёд прекрасный, атмосфера домашняя — не знаю, почему. Мне понравилось здесь кататься», — сказал Коляда во время онлайн-общения со СМИ.

Напомним, от России на третьем этапе Гран-при участвуют:

Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.
Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.
Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 3, Турин, Италия
Мужчины. Короткая программа
05 ноября 2021, пятница. 22:20 МСК
Окончено
1
Цзинь Боян
Китай
97.89
2
Даниэль Грассль
Италия
95.67
3
Джун Хван Ча
Южная Корея
95.56
Комментарии
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