Боян выиграл короткую программу одиночников на этапе Гран-при в Турине, Коляда — четвёртый

Китаец Цзинь Боян выиграл короткую программу на третьем этапе Гран-при в Турине (Италия). За свой прокат он получил 97.89 балла. Второе место занял Даниэль Грассль из Италии. Замкнул тройку лучших южнокореец Джун Хван Ча (95,56).

Лучшим среди россиян стал Михаил Коляда (92,30), который показал четвёртый результат. Пётр Гуменник (76,81) стал девятым, Дмитрий Алиев (71,07)— 10-м.

3-й этап Гран-при. Турин

Мужчины. Короткая программа



1. Цзинь Боян (Китай) — 97.89

2. Даниэль Грассль (Италия) — 95,67

3. Джун Хван Ча (Южная Корея) — 95,56

4. Михаил Коляда (Россия) — 92,30…

9. Пётр Гуменник (Россия) — 76,81

10. Дмитрий Алиев (Россия) — 71,07.

Напомним, от России на третьем этапе Гран-при участвуют:



Женщины: Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Михаил Коляда.

Танцевальные пары: Александра Степанова / Иван Букин.

Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Алина Пепелева / Роман Плешков.