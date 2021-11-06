Луна Хендрикс выступила за повышение возрастного ценза в женском фигурном катании

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс, обошедшая россиянок Майю Хромых и Анну Щербакову на третьем этапе серии Гран-при в Италии по результатам короткой программы, высказалась о возрастном цензе в фигурном катании.
«Думаю, было бы отлично выходить во взрослые в 18 лет. К этому возрасту ты становишься женщиной, а не ребёнком. Я не хочу сказать, что российские фигуристки – дети на льду, потому что они прекрасно выступают, но думаю, что важно находиться по многу лет в фигурном катании, и в 18 лет наступает такой момент, что ты можешь оставаться в спорте», — сказала Хендрикс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.
Полное интервью Хендрикс доступно здесь.
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