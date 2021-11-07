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Михаил Коляда: были ошибки, не могу сказать, что слишком грубые

Михаил Коляда: были ошибки, не могу сказать, что слишком грубые
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года по фигурному катанию Михаил Коляда прокомментировал своё выступление на этапе Гран-при в Италии.

В произвольной программе Коляда чисто исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, а вот приземления с сольных четверных сальхова и тулупа, а также тройного риттбергера не получились.

«Были ошибки, не могу сказать, что слишком грубые. По эмоциям мне понравилось, публике спасибо огромное, что поддерживали. Работаем дальше.

Я стал чуть увереннее кататься по сравнению с прошлыми соревнованиями, пока в этом прогресс чувствую», — сказал Коляда во время онлайн-общения со СМИ.

Перед выступлением последнего участника Коляда занимает второе место в турнирной таблице.

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