Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда снялись с турнира в Австрии

Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, которые ранее были заявлены на турнир серии «челленджер» в Австрии, снялись с соревнования. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Сообщается, что Туктамышева и Коляда пропустят соревнования по медицинским показаниям. Турнир в Граце пройдёт с 11 по 14 ноября.
Напомним, в сезоне-2021/2022 Туктамышева и Коляда, которые занимаются под руководством тренера Алексея Мишина, выступили на одном этапе Гран-при. Елизавета завоевала серебро в Ванкувере (Канада), а Михаил стал вторым в Турине (Италия).
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