Боброва: Коляда на Олимпиаде? Он больше не ошибётся так, как сделал это на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва объяснила, почему Михаил Коляда нужен сборной России в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.



«Он не позволит себе больше так ошибиться. Олимпийские игры — это совершенно другой мир. Ты можешь хоть 10 чемпионатов мира пройти, но не будучи на Олимпийских играх, это всё совершенно другое. Этот опыт у него уже есть. Он уже знает, к чему готовиться: что он увидит, какая будет атмосфера, что от него требуется и тому подобное. Колоссальный опыт даже одной Олимпиады. Совершенно по-другому вторую уже воспринимаешь», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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