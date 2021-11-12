Алексей Мишин прокомментировал снятие Туктамышевой и Коляды с турнира в Австрии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал то, что его подопечные Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда, которые ранее были заявлены на турнир серии «челленджер» в Австрии, снялись с соревнования. Сообщалось, что Туктамышева и Коляда пропустят соревнования по медицинским показаниям.

Мишина попросили прокомментировать состояние здоровья фигуристов.

«Если я молчу, значит, так нужно», — приводит его слова «РИА Новости Спорт».

Турнир в Граце пройдёт с 11 по 14 ноября.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Туктамышева и Коляда выступили на одном этапе Гран-при. Елизавета завоевала серебро в Ванкувере (Канада), а Михаил стал вторым в Турине (Италия).

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!