Впервые в сезоне этап Гран-при выиграет фигуристка не из России

Впервые в сезоне-2021/2022 этап Гран-при по фигурному катанию выиграет спортсменка не из России. Это стало известно после того, как Дарья Усачёва получила травму на раскатке непосредственно перед своим выступлением в короткой программе на этапе Гран-при в Токио (Япония).

Усачёва была единственной российской одиночницей, заявленной на турнир. Изначально планировалось, что на турнире выступит Александра Трусова, однако она снялась с соревнований из-за травмы.

До этого победы в соревнованиях одиночниц на Гран-при в сезоне-2021/2022 неизменно доставались россиянкам. В США победила Александра Трусова, в Канаде — Камила Валиева, в Италии — Анна Щербакова.

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