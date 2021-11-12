Дюамель — о движении Галлямова: вживую это было вау, а теперь выглядит как запинка

Олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира в парном катании канадская фигуристка Меган Дюамель прокомментировала фрагмент короткой программы чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при в Японии.

Во время выброса Александр слегка подпрыгивает на правой ноге, отставляя левую назад.

«Когда я смотрела вживую, то подумала: «Вау! Как он забавно повернулся, когда она была в воздухе во время выброса». Теперь это выглядит как запинка. В любом случае, люблю их!» -написала Дюамель на своей странице в «Твиттере».

Видео можно посмотреть на странице ISU Figure Skating в «Твиттере». Права на видео принадлежат International Skating Union.

Мишина и Галлямов с личным рекордом исполнили короткую программу на Гран-при Японии и захватили лидерство.