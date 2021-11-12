Дюамель — о движении Галлямова: вживую это было вау, а теперь выглядит как запинка

Олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира в парном катании канадская фигуристка Меган Дюамель прокомментировала фрагмент короткой программы чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при в Японии.
Во время выброса Александр слегка подпрыгивает на правой ноге, отставляя левую назад.
«Когда я смотрела вживую, то подумала: «Вау! Как он забавно повернулся, когда она была в воздухе во время выброса». Теперь это выглядит как запинка. В любом случае, люблю их!» -написала Дюамель на своей странице в «Твиттере».
Видео можно посмотреть на странице ISU Figure Skating в «Твиттере». Права на видео принадлежат International Skating Union.
Мишина и Галлямов с личным рекордом исполнили короткую программу на Гран-при Японии и захватили лидерство.
- 12 ноября 2021
-
20:55
-
20:40
-
19:15
-
17:21
-
16:42
-
16:40
-
15:51
-
15:40
-
15:24
-
14:33
-
14:26
-
14:21
-
12:41
-
12:29
-
12:04
-
11:48
-
11:45
-
11:35
-
11:35
-
11:32
-
11:30
-
11:26
-
11:22
-
11:17
-
11:16
-
11:13
-
11:09
-
11:03
-
10:43
-
10:18
-
10:14
-
10:13
-
09:43
-
09:32
-
08:46