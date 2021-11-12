Ни дня без падений. Даже Тутберидзе не спасает российских фигуристов от постоянных ошибок

Зато Мишина и Галлямов блестяще стартовали на Гран-при Японии и снова доказали, что победа на чемпионате мира не была случайной.

К этапу Гран-при в Японии Евгения Тарасова и Владимир Морозов готовились особенно усердно. Ученики Этери Тутберидзе надеялись взять реванш у лучших фигуристов мира из России, но потерпели промежуточную неудачу. Анастасия Мишина и Александр Галлямов просто не оставили им шанса, выиграв короткую программу с личным рекордом.

И пока весь мир открыто восхищается талантливыми подопечными Тамары Москвиной и прочит им победу на Олимпиаде, самая опытная пара страны никак не избавится от хронических ошибок.

Неужели даже Тутберидзе не знает, как помочь Жене и Володе?

Сенсационные японцы подтвердили класс

По-настоящему сильных соперников у российских дуэтов на Гран-при Японии не было. Среди иностранцев выделялись разве что хозяева льда Рику Миура и Риюти Кихара, которые на этапе в США обошли Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. В Токио фигуристы начали ничуть не хуже. Нежная постановка под культовую песню Леонарда Коэна «Аллилуйя» пришлась по душе японской публике. Мягкое слаженное катание, красивые вращения, элегантная дорожка шагов — самые сильные стороны азиатского дуэта.

Технически они тоже выглядели очень солидно: шикарный параллельный тройной тулуп и качественная подкрутка. На долю секунды партнёрша коснулась рукой льда на выбросе, но элемент всё равно был засчитан. Судьи на оценки не поскупились и поставили фигуристам 73,98 балла — это личный рекорд Рику и Риюти. Постепенно японцы входят в элиту мирового спорта, и ближе к Олимпийским играм их уже нельзя будет игнорировать.

Мишина и Галлямов выиграли с личным рекордом

Обойти японцев смогли только дуэты из России. В этом сезоне Мишина и Галлямов уже встречались на соревнованиях с Тарасовой и Морозовым. И в Финляндии ученики Тамары Москвиной оказались лучше, выиграв благодаря чисто исполненной произвольной программе. Радует, что после громкой победы на чемпионате мира в Стокгольме молодые спортсмены не остановились в развитии. Они продолжают искать свой собственный стиль, экспериментируют с постановками и хореографией.

А самое важное — прислушиваются к критике, дорабатывая свои программы по ходу сезона. Короткая «Эсмеральда», оставшаяся с прошлого года, очень подходит ребятам, но теперь она кажется более завершённой благодаря обновлённым костюмам. Ещё на этапе Кубка России в Сочи Мишина вышла на лёд в ярко-розовом платье, а Галлямов надел строгий костюм с красным галстуком. Тогда фигуристы были безупречны и сейчас не изменили себе.

Параллельный тройной сальхов, сложнейший выброс тройной флип, высокая подкрутка — Саша и Настя показывают высочайший уровень исполнения элементов и вместе с тем поражают. Казалось, после суперудачного прошлого сезона у чемпионов мира начался спад, но они быстро набрали форму и задали отличный соревновательный темп. На первом же этапе Гран-при Мишина и Галлямов выиграли короткую программу с личным рекордом – 78,40 балла.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Нерешаемая проблема Тарасовой и Морозова

Завершали соревнования Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И если в Финляндии подопечные Тутберидзе обошли Мишину и Галлямова в короткой программе, то на этот раз уступили. К сожалению, пока фигуристы так и не могут решить свою главную проблему с тройным тулупом в короткой программе. Женя сорвала элемент во время проката, хотя на шестиминутной разминке буквально штамповала один идеальный прыжок за другим.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Это падение дорого обошлось спортсменам — за своё выступление Тарасова и Морозов получили 75,78 балла. Учитывая, что в произвольной программе они уступают своим конкурентам в сложности, сократить разрыв будет очень трудно. По сути, Женя и Вова должны будут надеяться на чужие ошибки, но вряд ли такая тактика способна привести их к победе на Олимпиаде. А главное, что в катании опытных российских фигуристов не видно прогресса. Такое ощущение, что они выступают под девизом «ни дня без падений», а спасти их от ошибок не способна даже Тутберидзе.

И времени, чтобы перевернуть ситуацию и доказать, что переход в «Хрустальный» был оправдан, остаётся всё меньше.