Видео: произвольный танец победителей этапа Гран-при в Японии Синициной и Кацалапова

Действующие чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями четвёртого этапа серии Гран-при в Токио (Япония). Серебро взяла ещё одна пара из России – Евгения Тарасова и Владимир Морозов (213,27), замкнули тройку сильнейших представители Японии Рику Миюра и Рюити Кихара (209,42).

В Токио Синицина и Кацалапов после ритм-танца опережали Чок и Бейтс лишь на 0,31 балла. По результатам произвольного танца россияне набрали 129,11 балла, американцы — 124,76.

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