Евгений Плющенко показал серию ярких фото с празднования своего дня рождения

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках показано, как Плющенко отпраздновал свой день рождения. 3 ноября Евгению исполнилось 39 лет.

На фотографиях помимо Плющенко присутствуют, в частности, его супруга музыкальный продюсер Яна Рудковская, певец Филипп Киркоров.

«Спасибо всем друзьям за поздравления и подарки, за этот весёлый вечер воспоминаний! Любимой Яночке за красоту и креатив в нашем доме! Лиде Симоновой за потрясающий декор праздника! Было здорово, уютно и по-домашнему», — подписал фотографии Плющенко.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!