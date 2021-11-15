Евгений Плющенко показал серию ярких фото с празднования своего дня рождения

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. На снимках показано, как Плющенко отпраздновал свой день рождения. 3 ноября Евгению исполнилось 39 лет.
На фотографиях помимо Плющенко присутствуют, в частности, его супруга музыкальный продюсер Яна Рудковская, певец Филипп Киркоров.
«Спасибо всем друзьям за поздравления и подарки, за этот весёлый вечер воспоминаний! Любимой Яночке за красоту и креатив в нашем доме! Лиде Симоновой за потрясающий декор праздника! Было здорово, уютно и по-домашнему», — подписал фотографии Плющенко.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
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