Сергей Шахрай: иностранные фигуристки могут побеждать только в отсутствие россиянок

Серебряный призёр Олимпийских игр – 1980, чемпион мира и Европы в парном катании Сергей Шахрай высказал мнение, что иностранные фигуристки могут побеждать лишь в том случае, если на турнире нет россиянок. Напомним, Дарья Усачёва и Александра Трусова не выступали на Гран-при Японии, победу одержала Каори Сакамото.

«Как мы видим, иностранки могут побеждать только тогда, когда наши спортсменки не приезжают на соревнования или снимаются по их ходу. Им не хватает того тренировочного процесса, который выстроен у нас, налицо есть системные ошибки в подготовке. Призёры получают примерно по 200 баллов — это же несерьёзно», — приводят слова Шахрая «Известия».

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