Тиффани Загорски, перенёсшая менингит, вернулась к тренировкам

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцевальной паре с Джонатаном Гурейро, возобновила тренировки после перенесённого пневмококкового менингита. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник в тренерском штабе спортсменов.
«Тиффани начала потихонечку тренироваться на льду, в облегченном режиме, но пока рано говорить о сроках ее полного восстановления, а, соответственно, и по турнирам. Стараемся подготовиться к чемпионату России. Чувствует она себя хорошо, но нагрузки получает очень аккуратно. Врачи тоже запретили форсировать подготовку», — заявили в тренерском штабе Загорски.
Ранее Загорски и Гурейро отказались от выступления на этапах Гран-при США и Франции. Тиффани была выписана из инфекционной больницы в конце октября.
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