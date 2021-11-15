Тиффани Загорски, перенёсшая менингит, вернулась к тренировкам

Российская фигуристка Тиффани Загорски, выступающая в танцевальной паре с Джонатаном Гурейро, возобновила тренировки после перенесённого пневмококкового менингита. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник в тренерском штабе спортсменов.



«Тиффани начала потихонечку тренироваться на льду, в облегченном режиме, но пока рано говорить о сроках ее полного восстановления, а, соответственно, и по турнирам. Стараемся подготовиться к чемпионату России. Чувствует она себя хорошо, но нагрузки получает очень аккуратно. Врачи тоже запретили форсировать подготовку», — заявили в тренерском штабе Загорски.



Ранее Загорски и Гурейро отказались от выступления на этапах Гран-при США и Франции. Тиффани была выписана из инфекционной больницы в конце октября.