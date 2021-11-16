Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Ангелина Туренко: Туктамышева заслуживает места в олимпийской сборной России

Тренер Ангелина Туренко: Туктамышева заслуживает места в олимпийской сборной России
Комментарии

Тренер по фигурному катанию Ангелина Туренко высказалась по поводу российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Чемпионат России будет очень интересным. Претенденток на поездку в Пекин будет очень много. Уже очень давно любую девочку из трёх последних разминок на чемпионате России можно отправлять на Олимпийские игры, и она будет достойно бороться за пьедестал. Я хотела бы, чтобы Елизавета Туктамышева оказалась в олимпийской сборной. Она заслуживает этого своим упорством, непростым путём и тем, что она сейчас показывает.

Где она черпает мотивацию? Во-первых, поддержка Алексея Николаевича, который никогда её не бросал и всегда и во всём поддерживал. И сама Лиза всегда оставалась преданной Мишину, и в этом главный секрет их успеха. Им даже не нужно разговаривать, достаточно просто посмотреть друг на друга», — сказала Туренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.

«В Италии другая ментальность. Фигуристы борются за внимание тренера и смотрят в рот» «В Италии другая ментальность. Фигуристы борются за внимание тренера и смотрят в рот»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021