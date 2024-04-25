Сихарулидзе: спорт объединяет нации. Жаль, что зарубежные партнёры это не всегда понимают

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о важности участия российских фигуристов в международных соревнованиях.

«Выступать на международных соревнованиях — это интересно. Нам важно, чтобы зарубежные спортсмены могли соревноваться с нашими ребятами, чтобы они видели, как по-настоящему катаются. Ну и нашим ребятам очень важно. Ведь это завораживающе, когда много стран, много участников, это праздник спорта. Любое большое международное соревнование — это праздник спорта. Всегда интересно за этим наблюдать. Уверен, понимание, что спорт не должен быть участником каких-то политических разногласий, которые есть, придёт. Обязательно придёт.

Жалко, что теряется время. Потому что даже в такой сложный период здорово смотреть, как спортсмены борются на льду, как они могут потом обняться, вместе встать на пьедестал. Спорт объединяет нации. Жаль, что этого сейчас нет, и наши зарубежные партнёры это не всегда понимают. Но, я думаю, они скоро к этому придут. Это важно для всего мира — чтобы международные соревнования были по-настоящему международными», — сказал Сихарулидзе в интервью Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.