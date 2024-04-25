Антон Сихарулидзе: глубоких и проникновенных отношений с ISU нет, но диалог есть

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал о взаимоотношениях с Международным союзом конькобежцев (ISU).

«Глубоких, проникновенных отношений с ISU нет, но диалог всё же есть. Не так давно президент и гендиректор ISU обратились к нам и захотели переговорить по зуму. Мы не обсуждали наше возвращение на международную арену — это было бессмысленно в тот момент. Мы говорили о развитии фигурного катания. Они очень живо интересовались, как мы смотрим на одну или другую проблему, как привлечь зрителей, судейскую систему. Много чего обсудили.

Глубокого, интегрированного нашего участия в международной федерации сейчас нет. Правда, летом будет конгресс ISU, и нас пригласили для участия — это тоже неплохой знак. Если получится решить визовые проблемы, мы с удовольствием поедем и донесём свою позицию до всех участников международного движения фигурного катания. Для нас это важно. Важно, чтобы они нас услышали», — сказал Сихарулидзе в интервью Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.