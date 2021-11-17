Анна Щербакова отреагировала на пост Дарьи Усачёвой в «Инстаграме»

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова отреагировала на пост российской фигуристки Дарьи Усачёвой в «Инстаграме», в котором та обратилась к болельщикам. Напомним, 15-летняя Усачёва из-за травмы снялась с Гран-при Японии непосредственно перед выступлением в короткой программе.

Щербакова оставила в комментариях три эмодзи с изображением сердечка.

Фото: https://www.instagram.com/d_usacheva_/

Вот что написали другие подписчики:

«Любим тебя и всегда рядом».

«Дашка, всё будет».

«Выздоравливай скорее. Всё будет хорошо».

«Сильная девочка. Скорейшего восстановления!»

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