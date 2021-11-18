Екатерина Боброва: я восхищаюсь своим мужем
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва рассказала об отношениях с мужем, фигуристом Андреем Депутатом.
«Я восхищаюсь своим мужем. И не скрываю этого. Пусть моя работа видна для всех, а его нет. Но то, что делаю я, без него не было бы возможно. Мы ищем мотивацию друг в друге с помощью поддержки, любви и взаимопонимания. Вот что движет нашей семьёй. Мы один слаженный механизм. И пусть со стороны это пока только маленький паровозик из Ромашково, но зато весело и с песней», — написала Боброва.
Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Бобровой
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