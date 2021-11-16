Екатерина Боброва рассказала, куда отправляются костюмы фигуристов после выступления

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва ответила на ряд вопросов про костюмы фигуристов.

«Куда же отправляются костюмы после выступления? Чаще всего костюм шьётся на сезон. У фигуристов топового уровня шьётся даже несколько костюмов за сезон.

Один из самых частых вопросов: как мы их стираем или химчистим? Никак. 90% костюмов не стираются и даже не чистятся, потому что они имеют множество страз, камней и вышивок, которые испортятся при воздействии на них. Ведь каждый камешек пришивается, а стразы приклеиваются вручную. Костюмы сборной России оплачивает федерация или тот регион, от которого мы выступаем. В дальнейшем они остаются у спортсменов. И, кстати, их часто используют для показательных номеров или для выступлений в различных шоу.

Костюмы юных фигуристов шьют, естественно, за родительский счёт. И костюмы взрослых фигуристов, и юных можно в дальнейшем перепродать, но здесь играет роль крой. Ведь костюм сшит точно по фигуре — не каждому подойдёт по размеру и по стилю программы. Он же сшит под определённую историю.



Также, если спортсмен ещё не вышел на тот уровень, чтобы костюм оплачивала федерация, но денег катастрофически нет, то пошив может оплатить клуб, за который он выступает. В этом случае костюм остаётся у клуба и передаётся, так сказать, по наследству. В моей практике был такой период, когда родители не могли позволить себе сшить костюмы, но федерация ещё не оплачивала их, я каталась в платьях, в которых уже выступали 2-3 фигуристки.



У меня осталось колоссальное количество костюмов, мои «сундуки» наполнены под завязку. Продать получилось буквально 2-3. Самые важные костюмы с Олимпийских игр в Сочи 2014 года висят в двух музеях фигурного катания. Кстати говоря, один из них откроется во время будущих Олимпийских игр. Также там будут представлены мои аккредитации с трёх Олимпиад вместе с моей коллекцией значков», — написала Боброва в своём «инстаграме».

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