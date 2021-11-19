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Дмитрий Алиев: хоть я в плохой форме, нужно во всех состояниях выступать

Дмитрий Алиев: хоть я в плохой форме, нужно во всех состояниях выступать
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Чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев объяснил, почему не снимается с этапов Гран-при, несмотря на неоптимальную форму.

Так, в короткой программе на этапе Гран-при в Гренобле Алиев упростил контент. Исполнив тройной лутц вместо четверного и двойной аксель вместо тройного. С такими прыжками Дмитрий – пятый перед произвольной программой.

«Психологически проблемы. Как их решить, не участвуя в соревнованиях? Мне кажется, это очень тяжело и практически невозможно. Как раз-таки на старте всплывают все моменты, которые очень важны. Где-то когда ты поработаешь над психологией — этого невозможно прочувствовать, а на старте они тебе более видны. И, конечно, ты приезжаешь со старта и привозишь багаж проблем с собой, которые нужно вылечить за период до следующего старта.

Не снимаюсь я по той причине, потому что я не вижу в этом смысла, нужно бороться. Если мне дают этап Гран-при — неважно, хоть я в плохой форме, нужно во всех состояниях и самочувствиях выступать.

Двойной аксель в программе не был запланирован. Конечно, это была ошибка. Если честно, начал просто к себе прислушиваться, когда надо было просто идти и делать. Но в целом я сегодняшней работой удовлетворён. Очень рад, какую получил вторую оценку. Но это ещё не предел, а просто шаг стартовый.

Контент на завтра с двумя четверными — и лутц, и тулуп», — сказал Алиев во время онлайн-общения с журналистами.

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