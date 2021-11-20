Кагияма выиграл этап Гран-при во Франции, Алиев занял пятое место

На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) завершились соревнования в мужском одиночном катании. Победу одержал японский фигурист Юма Кагияма, выигравший как короткую, так и произвольную программу. На второе место с четвёртого после первого дня соревнований поднялся ещё один японец Сун Сато. Третье место сохранил американец Джейсон Браун.



Лучший из россиян Дмитрий Алиев занял пятое место. В произвольной программе Алиев прыгнул только один четверной (тулуп) и ошибся при приземлении с сольного тройного акселя. Андрей Мозалёв успешно справился с произвольным прокатом, показав второй результат, но девятое место после короткой программы помешало ему оказаться выше в итоговом протоколе. Артур Даниелян вслед за короткой сорвал и произвольную программу.



Фигурное катание. Гран-при. Пятый этап. Гренобль, Франция

Мужчины



1. Юма Кагияма (Япония) – 286,41.

2. Сун Сато (Япония) – 264,99.

3. Джейсон Браун (США) – 264,20.

4. Денис Васильев (Латвия) – 254,48.

5. Дмитрий Алиев (Россия) – 253,56.

6. Киган Мессинг (Канада) – 253,06.

7. Андрей Мозалёв (Россия) – 248,54.

8. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 84,47.

9. Кевин Аймоз (Франция) – 228,08.

10. Артур Даниелян (Россия) – 221,50.