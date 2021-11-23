Французская певица обратилась к Медведевой и Милохину по поводу её музыки. Они ответили

Французская певица Надя Младжао, известная под псевдонимом Imany, обратилась к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и российскому тиктокеру Дане Милохину. Медведева и Милохин, которые вместе выступают в шоу «Ледниковый период», исполнили номер под её песню.
«Большое спасибо всем моим фанатам по всему миру за поддержку и веру в меня! Особый привет моим русским людям Дане Милохину и Евгении Медведевой за это невероятное выступление прошлой ночью в шоу», — написала она в своём «инстаграме».
«Спасибо!» — ответила Медведева в комментариях. Милохин оставил несколько эмодзи с изображением восторженного лица и чёртика.
Фото: https://www.instagram.com/imany_officiel/
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