Французская певица обратилась к Медведевой и Милохину по поводу её музыки. Они ответили

Французская певица Надя Младжао, известная под псевдонимом Imany, обратилась к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и российскому тиктокеру Дане Милохину. Медведева и Милохин, которые вместе выступают в шоу «Ледниковый период», исполнили номер под её песню.

«Большое спасибо всем моим фанатам по всему миру за поддержку и веру в меня! Особый привет моим русским людям Дане Милохину и Евгении Медведевой за это невероятное выступление прошлой ночью в шоу», — написала она в своём «инстаграме».

«Спасибо!» — ответила Медведева в комментариях. Милохин оставил несколько эмодзи с изображением восторженного лица и чёртика.

Фото: https://www.instagram.com/imany_officiel/

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