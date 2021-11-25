Майя Хромых трижды упала на тренировке Гран-при России в Сочи

Российская фигуристка Майя Хромых, занимающаяся под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, трижды упала в ходе тренировочного проката на Гран-при России в Сочи. Об этом сообщает «Газета.ру».

В ходе прогона под музыку Хромых исполнила каскады четверной тулуп — двойной тулуп и тройной лутц — ойлер — тройной сальхов. При этом спортсменка упала с сольного четверного тулупа, тройного лутца и тройного флипа.

Завтра, 26 ноября, женщины представят короткую программу на Гран-при России в Сочи, а послезавтра, 27 ноября, — произвольную.

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